India-Giappone: ministri Finanze auspicano collaborazione tra G20 e G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, ha incontrato l’omologo del Giappone, Shunichi Suzuki, oggi a Bangalore, alla vigilia della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, sotto la presidenza indiana. Lo riferisce su Twitter il ministero delle Finanze indiano. I due ministri hanno scambiato opinioni sulle priorità di quest’anno per il filone finanziario del G20. Entrambi hanno auspicato una stretta cooperazione tra i rispettivi Paesi nell’anno in cui il Giappone preside il G7 e l’India il G20, in particolare sulle questioni del rafforzamento delle banche multilaterali di sviluppo, del debito, del finanziamento delle città del futuro e del coordinamento delle politiche sulle criptovalute e i prodotti collegati. Il rappresentante del governo giapponese ha assicurato il sostegno di Tokyo a Nuova Delhi per la presidenza del G20.(Inn)