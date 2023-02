Roma: aggredisce e rapina donna sulla Prenestina, fermato 31enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 31enne del Sierra Leone è in stato di fermo per rapina. L'uomo è sospettato per l'aggressione subita da una 37enne in via Prenestina a Roma. Lo scorso 9 febbraio la donna è stata avvicinata da un uomo che ha tentato un approccio. Secondo quanto ricostruito, al rifiuto, il malintenzionato si sarebbe frapposto tra la donna e l'ingresso della sua abitazione impedendole di entrare e, dopo averla spintonata e fatta cadere, le avrebbe portato via soldi e oggetti di valore dalla borsa. Si sarebbe poi dileguato poco prima dell'arrivo degli agenti di polizia. Grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, i poliziotti sono risaliti all'autore identificandolo nel 31enne e sottoponendolo al fermo di polizia.(Rer)