Agroalimentare: Sangiuliano, dieta mediterranea ha tradizione storica

- "La dieta mediterranea ha una tradizione storica, appartiene al Dna del nostro essere anche e soprattutto in termini culturali. E' un patrimonio culturale perché è una dieta sana". Lo ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione a Roma della prima Giornata nazionale dell'alimentazione, nutrizione e cuore, a cura del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - e della Società italiana di cardiologia. (Rin)