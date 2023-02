Serbia-Bulgaria: ministri Energia a colloquio, focus su cooperazione per approvvigionamento gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha incontrato a Belgrado l'omologo bulgaro, Rosen Hristov. Sul tavolo la cooperazione regionale nel campo dell'approvvigionamento di gas naturale e la diversificazione delle fonti, secondo quanto riporta la stampa locale. Hristov ha invitato la Serbia ad aderire alla nuova iniziativa nel settore del gas nell'Europa sud-orientale, importante per lo scambio di informazioni tra i Paesi, al fine di garantire un approvvigionamento più facile e sicuro e per incoraggiare una più stretta cooperazione tra gli operatori dei sistemi di trasporto dell'Europa centrale, meridionale e orientale. Djedovic ha affermato che la cooperazione regionale nell'approvvigionamento di gas consentirebbe una "migliore pianificazione delle necessarie interconnessioni", ed è per questo che si è detta "favorevole" all'iniziativa del ministro bulgaro, la quale consentirebbe di esaminare "capacità, consumi, infrastrutture del gas, rotte di approvvigionamento", ma anche di "aprire opportunità di cooperazione per garantire un approvvigionamento di gas naturale più stabile e favorevole dell'intera regione". (Seb)