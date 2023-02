Pd: Schlein, cambiare metodo e visione per riacquistare fiducia elettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambiare nome al Partito democratico non è fondamentale "se non si cambiano metodo e visioni". Lo ha detto la candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein, ospite della trasmissione "Agorà" su Rai3. “Non è questo il punto fondamentale. Per ora è stato un successo il voto di più di 151 mila persone.", ha aggiunto. “Speriamo in una grandissima partecipazione, speriamo sopra il milione. Questo voto è necessario per cambiare il volto, metodo e visione del partito. È così che dobbiamo riprendere la fiducia" degli elettori, ha concluso Schlein. (Rin)