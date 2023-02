Industria: Assovetro, ogni euro investito in filiera genera valore 2,5 volte superiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella filiera del vetro made in Italy conviene per l’economia e l’ambiente: con un investimento di 10,7 miliardi si potrebbe generare infatti un ritorno sociale, economico e ambientale pari a oltre 27 miliardi. Le opportunità di investire nell’industria del vetro italiana e nella sua decarbonizzazione e gli elementi di indirizzo per accompagnarne la transizione ecologica, sono stati questi i temi al centro del Convegno “Il Futuro attraverso il vetro” organizzato da Assovvetro, in collaborazione con il Cnel che si è svolto questa mattina a Roma. In Italia – riferisce una nota – l’industria del vetro è presente, caso unico in Europa, con tutte le produzioni e serve numerose filiere strategiche del made in Italy: vetro piano per auto, per edilizia e per arredi e mobili, vetro cavo per imballaggi alimentari, per cosmetici, per la farmaceutica, fibre di vetro per rinforzo e isolamento, vetri tecnici. Il settore conta circa 60 stabilimenti e 32 aziende di produzione di grandi dimensioni, oltre a circa 300 aziende della trasformazione e 30.000 addetti diretti. Lo studio condotto da Open Impact - che è stato presentato ad apertura del Convegno - ha applicato l’innovativa metodologia Sroi (Social return on investment) alla filiera del vetro con un risultato ampiamente positivo: ogni euro investito in Italia genererebbe 2,5 euro di valore positivo in termini ambientali, sociali ed economici. (segue) (Rin)