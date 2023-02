Industria: Assovetro, ogni euro investito in filiera genera valore 2,5 volte superiore (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’efficientamento energetico degli edifici per la sostituzione di infissi, il totale dell’ investimento pari a poco più di un miliardo dovrà finanziare l’ampliamento degli impianti al 2040. Anche per l’aumento della domanda di vetro cavo, un investimento di poco più di 1,1 mld servirà per la costruzione di nuovi impianti. Lo stesso vale per il riutilizzo degli imballaggi dove un investimento di poco più di 600 milioni dovrà servire per nuovi forni e in tutto si genereranno 5.100 nuovi occupati. La presentazione dello studio è stata l’occasione per coinvolgere istituzioni, sindacati e industria in un ampio confronto al fine di delineare i percorsi più efficaci per favorire il processo di transizione ecologica dell’industria del vetro e dell’intera filiera. Il settore continuerà ad investire per la decarbonizzazione e chiede di poterlo fare all'interno di una cornice di interventi chiari e programmati che riguardino anche la produzione e il trasporto di energia verde a costi accessibili per preservare la competitività delle produzioni nazionali. (Rin)