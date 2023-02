Paesi Bassi: nel 2022 esportazioni verso la Russia calate del 38 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni olandesi verso la Russia sono diminuite di quasi il 40 per cento nel 2022. Lo riferisce l'istituto statistico Cbs, secondo cui il valore dell'export dei Paesi Bassi verso la Federazione è diminuito del 38 per cento nel 2022 su base annua, ammontando a 3,7 miliardi di euro. Semiconduttori e chip, che sono nell'elenco delle sanzioni, hanno mostrato il calo maggiore del valore delle esportazioni. Tuttavia, una ricerca di "Nos" e "Nieuwsuur" mostra che molti chip finiscono in Russia attraverso intermediari. (Beb)