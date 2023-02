Pd: 5500 seggi e 20 mila volontari per le primarie di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito democratico per l’elezione del segretario nazionale. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 5.500 seggi che saranno allestiti in tutta Italia. Circa 20 mila sono i volontari che permetteranno le operazioni di voto. A partire dalle ore 19:30 di domenica sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale del Partito democratico dove verranno comunicati i dati ufficiali. I giornalisti interessati possono accreditarsi all’indirizzo ufficiostampa@partitodemocratico.it. E’ possibile trovare il proprio seggio su www.primariepd2023.it e allo stesso indirizzo fuorisede, sedici e diciassettenni e stranieri residenti possono preiscriversi per votare dove vivono entro le 12 del 24 febbraio. (Rin)