Sardegna: elezioni regionali 2024, primi nomi dei possibili candidati alla presidenza

- La consigliera regionale del M5S, Desiré Manca, potrebbe essere la candidata presidente della Regione alle regionali 2024 per una ipotetica coalizione di centro-sinistra che ricomprenda i pentastellati che, come alternativa potrebbero proporre il nome della parlamentare ed ex-viceministro Alessandra Todde. Nel centrosinistra si attende l'esito delle primarie regionali per il ruolo di segretario: in lizza Giuseppe Meloni e Piero Comandini. Gli altri nomi che circolano su un possibile candidato del centro-sinistra alla presidenza della Regione sono quelli di due sindaci: Mauro Usai (Pd), primo cittadino di Iglesias, e di Graziano Milia, sindaco di Quartu, vicino di Dem. (segue) (Rsc)