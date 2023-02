Difesa: Credendino, “il nostro strumento navale è prontamente impiegabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro strumento navale della Marina militare “è prontamente impiegabile. Siamo in grado di mettere in mare un gruppo navale in 24 ore”. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, durante un’audizione alla Camera. L’ammiraglio ha evidenziato che “le navi hanno alta flessibilità perché possono cambiare missione operativa istantaneamente e possono rimanere in mare un tempo indefinito, come stanno facendo i russi che vengono riforniti in mare di viveri e combustibile”. Nel corso dell’audizione, Credendino ha aggiunto: “Questo strumento navale si basa sul cosiddetto tridente, il gruppo portaerei, il gruppo anfibio e la componente subacquea data dalla somma della componente sommergibili con le forze speciali. Il gruppo anfibio e il gruppo portaerei insieme formano l’Expeditionary task force, assetto pregiato che con gli aerei di quinta generazione lo hanno solo Stati Uniti, Regno Unito e Italia. La Francia lo ha, ma con aerei di quarta generazione”. (Res)