Difesa: Credendino, nel Mediterraneo allargato presenti ogni giorno 10 mila imbarcazioni da monitorare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In ordine di priorità queste sono le navi di cui avremo bisogno: da tre a sei fregate antisommergibile, due navi anti aerei, una portaerei, una nave logistica e due sommergibili”. L’ammiraglio ha poi illustrato l’indotto che si crea per il Sistema Italia con la costruzione di nuove unità navali. “Quando si investe in marittimità si investe in Italia: l’80 per cento dei fornitori sono nazionali e dal taglio della prima lamiera alla consegna della nave ci vogliono 4 anni in cui si attiva un indotto molto importante con le Pmi”, ha affermato. Per quanto concerne la dimensione subacquea, Credendino ha ricordato che "in legge di bilancio è stato stabilito di attivare il Polo della subacquea, con taglio del nastro a La Spezia il prossimo 9 giugno con la Marina che sarà direttore d’orchestra di questo incubatore di start-up". "Il mondo subacqueo sarà popolato da droni con una nave madre in superficie e sensori", ha aggiunto. Infine, l'ammiraglio ha ricordato "il giro del mondo di nave Vespucci: 22 mesi, 31 soste in 28 Paesi e sarà il Sistema Paese a muoversi e dovrebbe essere nominata ambasciatore degli oceani nel 2024, nella Giornata mondiale per gli oceani quando sarà a Honolulu". (Res)