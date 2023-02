Appalti: De Albertis (Ance), su codice aspetto testo definitivo, ma giudizio è abbastanza positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime bozze del nuovo codice appalti voluto dal ministro dei trasporti e infrastrutture Matteo Salvini che stanno circolando "sembra che alcune delle nostre richieste siano state prese in considerazione, ma voglio vedere il testo definitivo: quello è ciò di cui mi fido perché anche in passato abbiamo visto cambiamenti all'ultimo minuto, ma adesso il giudizio su tante nostre richieste è abbastanza positivo". Lo ha affermato oggi la presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis, a margine della conferenza "Cantiere Impatto Sostenibile", in corso a Monza. Con il ministro Salvini "stiamo dialogando tantissimo proprio per la messa a terra del nuovo codice degli appalti, per fare in modo che sia un codice operativo, chiaro e pratico che è quello che è sempre mancato nei documenti passati" ha poi terminato la presidente di Assimpredil Ance. (Rem)