Palermo: Mattarella all’inaugurazione dell’Anno accademico Unipa

21 luglio 2021

- Ha preso il via nell’Aula magna della facoltà di Ingegneria la cerimonia per l’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università degli studi di Palermo, Unipa. Ad assistere anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la presidente della Commissione europea Ursula, che terrà anche un intervento istituzionale. I due presidenti sono stati accolti da un lungo applauso al loro ingresso in sala. La cerimonia, durante cui prenderà la parola anche il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, è stata aperta dall’inno nazionale e quello europeo eseguiti dalla Fanfara dei Carabinieri. Al termine della cerimonia si terra poi un incontro riservato dei due presidenti con una ventina di dottorandi dell’ateneo. Sempre a margine della cerimonia, il rettore dell’Università, Massimo Midiri ha donato al Presidente Mattarella e alla Presidente von der Leyen, un libro sui graffiti dello Steri, una targa in argento e un bulbo di una piccola Cycas revoluta. (Res)