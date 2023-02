Nato: Stoltenberg in visita in Estonia oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si recherà in visita a Tallinn, in Estonia oggi e domani. Lo si apprende da un comunicato stampa rilasciato dalla stessa Nato. Stoltenberg incontrerà la prima ministra dell'Estonia, Kaja Kallas, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Insieme, parteciperanno alla cerimonia di deposizione di corone al monumento alla Guerra d'indipendenza e alla parata militare in Piazza della Libertà, in occasione del giorno dell'Indipendenza dell'Estonia. Il segretario generale parteciperà anche alla parata militare in Piazza della Libertà e incontrerà i soldati ucraini che si stanno addestrando in Estonia. (Beb)