Spagna: per Sinistra repubblicana di Catalogna mozione sfiducia Vox contro Sanchez è "assurdità"

- La mozione di sfiducia annunciata dal partito sovranista spagnolo Vox contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, è una "assurdità". Lo ha affermato il portavoce del partito indipendentista Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) al Congresso dei deputati, Gabriel Rufian, sottolineando che "l'estrema destra non vuole costruire o governare ma fare rumore". In ogni caso l'esponente di Erc ha detto che la sua formazione ascolterà ciò che ha da dire l'economista Ramon Tamames, candidato alla presidenza in caso di vittoria della mozione, dato che ha una "curiosa storia di vita e politica", in riferimento al suo passato giovanile nel Partito comunista spagnolo.(Spm)