Autonomia: Fregolent (Az-Iv), fare impresa diventerà atto eroico

- Di fronte alla proposta di autonomia, "a cui è mancato un confronto preventivo, si dicono preoccupati non solo noi di Italia Viva, ma anche i tanti sindaci che stanno alzando la voce”. Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del gruppo di Azione - Italia viva - Renew europe, in un intervento ai microfoni di Rai Isoradio. “La pandemia prima e la crisi energetica dopo avrebbero dovuto far riflettere il legislatore su quanto il Titolo V, che ha decentrato materie importanti come la sanità, dovesse essere ripensato. Invece – sottolinea Fregolent – si sta andando nella direzione opposta, con autonomia maggiore anche in settori strategici". "Nel progetto - spiega - c'è addirittura la possibilità che le grandi infrastrutture vengano frammentate: un'autostrada che attraversa l'Italia sarà in capo ad almeno dieci regioni. E gli imprenditori che hanno già 21 regole diverse per aprire un'azienda, si troveranno a dover affrontare ancor più burocrazia sia a livello centrale sia a livello locale. Fare impresa diventa un atto eroico", conclude la senatrice. (Rin)