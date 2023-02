Difesa: Credendino, “la condizione del marinaio è molto complicata”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condizione del marinaio è molto complicata soprattutto nei primi 15 anni di carriera che si passano continuamente a bordo, anni in cui si costruisce la propria famiglia in una condizione stressante dal punto di vista fisico e mentale. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, durante un’audizione alla Camera. L’ammiraglio ha aggiunto: “L’indice della condizione del marinaio è evidente anche dal transito all’impiego civile, l’8 per cento della forza, superiore alle altre forze armate”. Tuttavia, ha proseguito, “sono però persone che rimangono ‘a carico’ della forza armata, personale civile che non permette di arruolare personale militare finché non vanno in pensione”.(Res)