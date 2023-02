Decreto Ong: Molteni, per governo e maggioranza flussi migratori vanno governati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello dell'immigrazione "è un fenomeno complesso, europeo, globale, strutturale e non emergenziale. Questo governo, questa maggioranza ha deciso, e decide, che i flussi migratori vanno governati, regolati, disciplinati, regolamentati". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, nel suo intervento nell'Aula del Senato in merito al decreto recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, il cosiddetto decreto Ong. (Rin)