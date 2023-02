Germania: Hensoldt prevede ordini per miliardi di euro dalle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per l'elettronica per la difesa tedesca Hensoldt prevede “ordini per miliardi di euro” dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr). È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la società dovrebbe continuare a beneficiare dell'aumento delle spese militari su scala mondiale, dovuto principalmente alla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Intanto, Hensoldt ha confermato le previsioni per l'anno in corso e gli obiettivi a medio termine. In particolare, nel 2023, il fatturato dovrebbero sperimentare una crescita tra il 7 e il 10 per cento. Gli utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamenti rettificati per effetti speciali e prima dell'effetto delle transazioni successive meno redditizie dovrebbero essere di circa il 19 per cento. Nel 2022, i ricavi sono aumentati del 16 per cento a poco più di 1,7 miliardi di euro. L'utile operativo è salito del 12 percento a 292 milioni di euro. Secondo il direttore finanziario di Hensoldt, Christian Ladurner, l'azienda riceverà “slancio nel medio periodo” dal fondo speciale da 100 miliardi per la Bundeswehr nonché dall'obiettivo della Nato per l'aumento delle spese militari degli Stati parte al 2 per cento, a cui il governo tedesco intende adempiere in maniera permanente. (segue) (Geb)