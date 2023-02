Germania: Hensoldt prevede ordini per miliardi di euro dalle Forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal solo fondo speciale per la Bundeswehr, Hensoldt prevede “un volume di ordini dell'ordine di miliardi a una cifra nei prossimi quattro anni”. Allo stesso tempo, Hensoldt intende attuare più rapidamente gli ordini ricevuti. Al riguardo, Ladurner ha affermato: “Stiamo effettuando pagamenti anticipati per prodotti come il radar TRML-4D e stiamo praticamente avviando la produzione in serie”. Il dirigente poi evidenziato di aspettarsi “ordini a breve termine” per il carro armato Leopard 2, che sta vivendo “una rinascita” a seguito della decisione del governo federale di fornire esemplari all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa e dell'ordine per questi corazzati effettuato dalla Norvegia. Nel 2022, l'indebitamento netto di Hensoldt sceso del 20 per cento a 336 milioni di euro, dando alla società un margine finanziario per le acquisizioni. Su tale argomento, Ladurner ha sottolineato: “Riteniamo necessario un consolidamento dell'industria europea degli armamenti. Non possiamo evitarlo a medio termine. E non ci vediamo come un'azienda che sta per essere inghiottita”. (Geb)