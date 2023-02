Piemonte: presidio della Cisl per la Casa di riposo di Asti, lavoratori senza stipendio da due mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa di riposo di Asti in questo momento ha 50 lavoratori che non ricevono lo stipendio da due mesi. Aspettiamo risposte dalla politica regionale e dall'assessorato al Welfare del Piemonte che è il grande assente di tutta questa storia. Lo ha affermato il segretario della Cisl funzione pubblica Alessandria-Asti Alessandro Delfino, durante il presidio davanti al Consiglio regionale del Piemonte. "Chiediamo garanzie su un'indennità anticipata in attesa che arrivi il Commissario liquidatore della Casa di riposo città di Asti che possa fisicamente recuperare queste risorse. Inoltre, si chiedono risposte sulla ricollocazione del personale e queste devono arrivare dall'assessorato alla Sanità. Chiediamo che queste persone vengano assorbite nelle aziende sanitarie di Asti o comunque in altre zone raggiungibili", ha concluso. (Rpi)