Decreto Ong: Molteni, Italia unico Paese che fa soccorsi in mare nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la gestione dell'immigrazione sia una competenza dello Stato e non di organizzazioni private straniere. In tema di immigrazione, di difesa del principio umanitario, il nostro Paese non deve prendere lezioni da nessuno. Se c'è un Paese che fa canali, corridoi umanitari, questo Paese è l'Italia: gli altri Paesi europei non lo fanno e ciò è un motivo di orgoglio per il nostro Paese. L'unico Paese che fa soccorsi in mare nel Mediterraneo è l'Italia". Lo ha affermato il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, nel suo intervento nell'Aula del Senato in merito al decreto recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, il cosiddetto decreto Ong. (Rin)