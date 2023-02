Firenze: M5s, da Valditara atteggiamento squadrista contro preside

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È incredibile. Il ministro dell'istruzione anziché condannare con fermezza l'aggressione squadrista e fascista posta in essere da componenti di Azione Studentesca, associazione vicina a Fratelli d'Italia, e anziché esprimere solidarietà nei confronti degli studenti aggrediti, se la prende con la preside del liceo Michelangelo per la lettera inviata agli studenti e alle loro famiglie. “Il suo atteggiamento contro la preside è esso stesso un riflesso di atteggiamenti squadristi”. Così gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione di Camera e Senato. “Un testo in cui la dirigente scolastica rimarcava il ruolo della scuola come argine alla violenza, alla prepotenza, ai totalitarismi. A tutti quei disvalori incarnati dal fascismo, di cui periodicamente emergono disgustosi rigurgiti che Valditara non condanna, preferendo scagliarsi contro la preside accusandola strumentalmente di politicizzazione, sottolineano i parlamentari M5s, che aggiungono: “È l'ennesima di prova che un simile personaggio non può rivestire il ruolo di ministro dell'istruzione e che prima torna a casa meglio sarà per studenti, insegnanti e per tutti coloro che hanno a cuore la scuola pubblica nel nostro Paese". (Rin)