Migranti: Piantedosi, abbiamo evitato il triplo degli sbarchi (3)

- Il ministro spiega, inoltre, cosa può fare il governo di più specifico nell'immediato: "Il governo può e deve mantenere ferma la determinazione nel combattere, in molteplici direzioni, il fenomeno dell'immigrazione irregolare e incontrollata. E continuerà a farlo. Può sembrare una risposta scontata, ma non lo è. Come ho già detto la ferma volontà di governare i flussi migratori sono certo che produrrà i suoi effetti al più presto. Trovo superficiale e talvolta anche un po' strumentale la pretesa di giudicarci dopo solo 4 mesi di lavoro". Domani si decide sul mantenimento del 41bis all'anarchico Cospito. Una eventuale revoca sarebbe accolta dal ministro "con il massimo rispetto. In una democrazia compiuta le decisioni amministrative e giudiziarie si impugnano e si appellano nelle sedi competenti, non nelle piazze o minacciando le istituzioni". A proposito, il dubbio è se le minacce anarchiche siano una strategia comunicativa per fare pressing sulla magistratura o la punta dell'iceberg di una pericolosa stagione eversiva di ritorno: "Sicuramente la prima. Quanto alla seconda l'Italia ha già dimostrato negli anni di essere un Paese attrezzato per la difesa dei cittadini e delle istituzioni repubblicane", ha concluso Piantedosi. (Res)