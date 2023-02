Serbia: inaugurata la Fiera internazionale del turismo, Paese partner è la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha inaugurato ieri sera la 44ma Fiera internazionale del turismo di Belgrado. Circa 350 espositori provenienti da 33 Paesi, tra cui 8 nuovi Paesi del continente africano, parteciperanno all'evento che si terrà fino al 26 febbraio, secondo quanto riporta la stampa locale. La Cina è il Paese partner di quest'anno e vi partecipa con più di 20 aziende. Nel suo intervento, Vucic ha detto che "è un onore speciale" che la Cina sia il Paese partner della fiera e ha invitato i turisti cinesi a visitare il Paese balcanico. "Nessuno in Europa li accoglierà a braccia così aperte come in Serbia", ha detto Vucic, sottolineando che il numero dei turisti cinesi è aumentato di "30 volte rispetto al periodo 2012-2019". Negli ultimi anni la Serbia ha fatto passi da gigante nel turismo e nel 2022 ha avuto un reddito di 2,5 miliardi di dollari, che è "3,5 volte di più rispetto a 10 anni fa", ha inoltre aggiunto il presidente serbo. All'inaugurazione è intervenuto l'ambasciatore della Cina in Serbia, Chen Bo, la quale ha affermato che "c'è una grande prospettiva di cooperazione turistica tra Cina e Serbia". "La Cina e la Serbia hanno vantaggi unici nel raggiungimento di una cooperazione turistica. Uno è l'abolizione dei visti, e l'altro è l'istituzione di voli diretti", ha detto Chen Bo. (Seb)