Brexit: "Guardian", accordo su Protocollo Irlanda del Nord potrebbe slittare a settimana prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano del primo ministro britannico Rishi Sunak di raggiungere un accordo con l'Unione europea sul Protocollo dell'Irlanda del Nord entro questa settimana ha subito una battuta d'arresto, e potrebbe non essere raggiunto prima della prossima settimana. Nonostante gli sforzi per portare a termine i negoziati, fonti governative ritengono ora improbabile che l'accordo venga raggiunto prima della prossima settimana. Come riporta il quotidiano "The Guardian", alcuni parlamentari conservatori, compresi anche degli stretti alleati di Sunak, temono che il primo ministro abbia perso l'occasione migliore per concludere i negoziati con l'Unione europea, tra le preoccupazioni che una perdita di slancio potrebbe aumentare le possibilità che i negoziati deraglino del tutto. (Rel)