Ucraina: ministro Difesa britannico, la guerra potrebbe durare un altro anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- L'invasione russa dell'Ucraina potrebbe durare un altro anno. È quanto dichiarato dal ministro alla Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, che alla domanda se il conflitto continuerà per altri 12 mesi ha risposto in maniera affermativa. "Penso che la Russia abbia mostrato un completo disprezzo, non solo per la vita del popolo ucraino, ma anche per i suoi stessi soldati", ha detto Wallace, aggiungendo che più di 188 mila militari russi sono morti o rimasti feriti a causa del "catastrofico errore di calcolo" del presidente russo Vladimir Putin. (Rel)