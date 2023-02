Pd: Bonaccini, scissione? Spero di no, non ci hanno portato benissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Una nuova scissione nel Pd? "Spero proprio di no, anche se nella vita non c'è certezza mai di nulla, di scissione ne abbiamo avute fin troppe e non è che ci abbiano portato benissimo". Lo ha detto Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd, ospite del Tg1 mattina su Rai1. "Elly Schlein è rientrata nel partito dopo tantissimi anni e l'ho apprezzato anche perché spero che la seguano in tanti. Quella volontà di chi era esterno dimostra che forse c'è una nuova vitalità nel partito, per cui io mi auguro davvero che di scissioni non si parli mai più e soprattutto che rendiamo il Partito democratico un partito più aperto, più accogliente e soprattutto più attrattivo", ha aggiunto il presidente dell'Emilia-Romagna. (Rin)