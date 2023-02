Marocco- Israele: incontro tra i comandanti dell'Aeronautica, focus su scambio di competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale El Abed Bouhamid Alaoui, comandante dell’Aeronautica del regno del Marocco, ha ricevuto il generale Tomer Bar, comandante dell'Aeronautica israeliana, giunto martedì 21 febbraio nel Paese nordafricano per una visita ufficiale, durante la quale discuterà del rafforzamento della cooperazione sul campo e tecnica, dello scambio di competenze e della promozione dell'addestramento e delle esercitazioni congiunte. Lo ha riferito il quotidiano "Al Yaoum 24", secondo cui l'incontro è avvenuto per ordine del re Mohamed VI, comandante supremo e capo di Stato maggiore generale delle forze armate reali, e nell'ambito dell'attuazione del programma di cooperazione militare marocchino-israeliano. Si tratta di una visita militare che mira a "rafforzare la dimensione di deterrenza a livello dell'Aeronautica militare in collaborazione con Israele, che rimane uno dei pilastri più importanti del programma di cooperazione tra i due Paesi". In seguito al riavvio delle relazione diplomatiche a dicembre 2020, si sono susseguite visite bilaterali di ministri e vertici militari, con l'obiettivo di rafforza la cooperazione.(Res)