Golfo: il commercio con l’Asia potrebbe raggiungere 578 miliardi di dollari entro il 2030

- Il volume dell’interscambio commerciale tra i sei Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e diversi Paesi in Asia potrebbe raggiungere i 578 miliardi di dollari entro il 2030. Lo rivela un rapporto di “Asia House”, un think tank con sede nel Regno Unito, ripreso dal quotidiano “Al Khaleej”, secondo cui nei prossimi dieci anni l’interscambio potrebbe crescere del 6 per cento annuo, superando il valore commerciale del blocco del Golfo con le economie avanzate entro il 2028. L'Asia emergente rappresenterà circa il 36,41 per cento del commercio totale del Ccg nella regione entro il 2030, rispetto all'attuale 30,83 per cento, secondo il rapporto. "I legami in rapida espansione tra il Golfo e l'Asia stanno creando un cambiamento globale fondamentale che avrà implicazioni di vasta portata per il commercio internazionale, gli affari e la politica", ha affermato Freddie Neve, associato senior presso Asia House, secondo cui gli investimenti stanno crescendo in entrambe le direzioni e in vari settori, compresi quelli non petroliferi. "In particolare, la diversificazione economica del Golfo, che si sta muovendo a un ritmo impressionante, sta attirando investimenti asiatici nei settori economici emergenti all'interno del Ccg, come l'edilizia, le energie rinnovabili e la tecnologia", ha affermato Neve.(Res)