Spagna: governo al momento non sta valutando introduzione pedaggi stradali

- Il governo spagnolo non sta prendendo in considerazione al momento l'applicazione di un sistema di riscossione dei pedaggi nel breve o medio termine. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", nella risposta ad una interrogazione parlamentare del Partito popolare (Pp) spagnolo, il ministero dei Trasporti ha indicato che ciò che è sul tavolo è di proporre un sistema equo di finanziamento delle strade, in particolare di quelle ad alta capacità e l'alternativa migliore per applicarlo "dovrà essere studiata". L'esecutivo, dunque, conferma la sua decisione di non implementare un sistema di pedaggi sulle strade ad alta capacità nonostante le pressioni delle grandi imprese concessionarie riunite nella Seopan e della stessa Commissione europea che ha visto questa riforma inserita nel Piano nazionale di ripresa dell'aprile 2021, con cui la Spagna ha ottenuto l'accesso ai fondi del Next Generation Eu. Il sistema di pedaggi sarebbe dovuto entrare in vigore entro il 2024. (segue) (Spm)