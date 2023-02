Spagna: governo al momento non sta valutando introduzione pedaggi stradali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha sostenuto che il contesto socio-economico ha "pesato molto", ma i popolari hanno chiesto se anche l'anno elettorale ha avuto un'influenza. Il partito d'opposizione si è detto contrario in un momento di alta inflazione, al pagamento per l'uso di strade che attualmente sono gratuite, ma si è detto "preoccupato" per una possibile non conformità con le direttive europee che potrebbero influenzare le ricezione di fondi comunitari. Il governo ha promesso alla Commissione europea lo sviluppo di un sistema pedaggi che coprirebbe i costi di manutenzione delle strade (circa 1,3 miliardi di euro all'anno) come avviene per altre infrastrutture". (Spm)