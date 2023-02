Expo 2030: Raggi (M5s), accogliamo con favore proposta di portarlo anche all'Eur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di commissione Expo Roma 2030 Virginia Raggi (M5s), in una nota dichiara: "Accogliamo con grande favore la proposta, avanzata con mozione della Lista Calenda e approvata all'unanimità in Municipio IX, di portare Expo2030 anche all'Eur". "La presidente del IX Municipio Di Salvo e i firmatari della mozione - aggiunge - sono invitati in commissione Expo per illustrarla; da sempre, come presidente di Commissione, ho auspicato il coinvolgimento di tutti i Municipi nella grande corsa verso l'aggiudicazione di Expo. Speriamo che anche altri vogliano seguire questo esempio per rendere tutta la città un grande laboratorio pronto a ospitare Expo Roma 2030". (Com)