Energia: Siria, prodotto il primo megawatt da fonti rinnovabili nella regione occidentale di Homs

- La Siria ha assistito, ieri, alla produzione del primo megawatt di energia da fonti rinnovabili ad Hisiyah, nel governatorato occidentale di Homs, dopo circa cinque mesi dal lancio del progetto da parte della Camera dell’industria di Homs per l’energia rinnovabile. Il capo della Camera, Labib al Akhwan, citato dall’agenzia di stampa siriana filogovernativa “Sana”, ha riferito che il primo megawatt è stato immesso nella rete elettrica nazionale. Il progetto, ha aggiunto Al Akhwan, sta per essere completato e in totale si prevede produrrà 10 megawatt. La struttura comprende 1.200 pannelli solari, ciascuno con una capacità di 545 watt, ha poi riferito un ingegnere della società, Faten al Allaf, precisando che sono state avviate le operazioni per “predisporre le basi metalliche per il secondo megawatt”.(Lib)