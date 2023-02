Capaci: von der Leyen inizia visita in Sicilia onorando memoria Falcone e vittime di mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha iniziato la sua visita odierna in Sicilia a Capaci "per onorare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e tutte le vittime di mafia". Lo ha scritto in italiano la stessa von der Leyen su Twitter. "Falcone disse: Gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini. Oggi una nuova generazione porta avanti le sue idee", ha scritto la presidente della Commissione europea. Von der Leyen in mattinata terrà una lectio magistralis all'università di Palermo, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I due, successivamente, avranno un incontro privato. (Res)