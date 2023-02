Tunisia: presidente Saied rimuove dall'incarico il ministro del Lavoro e della Formazione professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha deciso di rimuovere dall’incarico il ministro del Lavoro e della formazione professionale, Nasreddine Nsibi. Lo ha riferito la presidenza in una nota stampa, secondo cui Saied ha emesso un'ordinanza che nomina come nuovo ministro del Lavoro Mounir Ben Rjiba, segretario di Stato presso il ministro degli Affari Esteri, dell'Immigrazione e dei Tunisini all'estero. Il sollevamento dall'incarico di Nsibi è soltanto l'ultimo in ordine di tempo nel quadro della strategia di Saied di accentrare il potere nelle sue mani.(Tut)