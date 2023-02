Medio Oriente: segretario Onu, status Gerusalemme non può essere modificato da azioni unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status di Gerusalemme non può essere modificato da azioni unilaterali e il suo carattere demografico e storico deve essere preservato. Ad affermarlo è stato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante il suo intervento all’apertura della sessione del Comitato per l'esercizio dei diritti inalienabili del popolo palestinese. “I nostri obiettivi restano porre fine all'occupazione e raggiungere la soluzione dei due Stati", ha affermato Guterres, evidenziando come la situazione nei Territori palestinesi sia “infuocata”. “Cicli letali di violenza continuano ad accelerare. La tensione è alle stelle. E il processo di pace resta in stallo”, ha dichiarato, dicendosi preoccupato anche per la notizia di ieri della morte di undici palestinesi a seguito di un’operazione delle forze israeliane a Nablus. "Il 2022 è stato l'anno più letale per i palestinesi da quando l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha iniziato, nel 2005, a monitorare sistematicamente il numero delle vittime. Nei primi due mesi di quest'anno la violenza è divampata senza sosta”, ha riferito Guterres, sottolineando anche come ogni nuovo insediamento sia un “ostacolo alla pace”.(Res)