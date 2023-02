Siria: Organizzazione mondiale sanità, 145 strutture sanitarie distrutte dal terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La doppia scossa di terremoto del 6 febbraio ha provocato la distruzione di 145 strutture sanitarie e sette ospedali in Siria. Lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in dichiarazioni riprese dal sito di informazione “Enab baladi”, precisando che gran parte delle strutture distrutte si trova nel nord-ovest della Siria, una zona già colpita dalla guerra durata oltre dieci anni e che, pertanto, “è più vulnerabile a shock come questi”. Considerato che sono 26 milioni le persone colpite in Siria e Turchia dal devastante terremoto, l’Oms ha lanciato un appello per raccogliere 84,5 milioni di dollari per sostenere gli sforzi di risposta sanitaria immediata in entrambi i Paesi, secondo quanto dichiarato dal direttore generale. Intanto il direttore per le emergenze in Siria dell’Oms, Richard Brennan, ha riferito che tra i problemi principali nelle zone siriane colpite dal sisma vi è anche la diffusione del colera, alla luce di rifugi sovraffollati e carenza di servizi igienico-sanitari.(Lib)