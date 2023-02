Medio Oriente: Tunisia chiede alla comunità internazionale di agire per fermare i crimini in Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha invitato la comunità internazionale ad "agire per fermare i crimini ei massacri in Palestina, che sono rimasti senza alcun procedimento giudiziario o punizione". Lo ha riferito il ministero degli Affari Esteri in un comunicato stampa, secondo cui "la comunità internazionale non dovrebbe accontentarsi di denunce e condanne, ma deve assumersi la propria responsabilità morale e legale fino a quando il popolo palestinese non riconquisterà la propria terra e stabilirà il proprio Stato indipendente con Gerusalemme come sua capitale". Il ministero ha affermato che il popolo tunisino "rimarrà con il popolo palestinese fino a quando non riacquisterà il suo legittimo diritto".(Tut)