Medio Oriente: l’Egitto condanna l'assalto alla città palestinese di Nablus

- L'Egitto ha condannato ieri l'assalto delle forze israeliane alla città palestinese di Nablus, in Cisgiordania, che ha provocato vittime e feriti. Lo ha riferito un comunicato rilasciato dal ministero degli Esteri del Cairo. L'Egitto ha espresso "la sua profonda preoccupazione per la continua e pericolosa escalation recentemente nei Territori palestinesi occupati, che aumenta ogni giorno la complessità e l'aggravarsi della situazione, mina gli sforzi per raggiungere la calma e pregiudica le possibilità di rilanciare il processo di pace sulla base delle decisioni di legittimità internazionale e del principio della soluzione dei due Stati". Durante un'operazione antiterrorismo lanciata dalle unità speciali della polizia israeliana a Nablus, sono morti dieci palestinesi e altri 102 sono rimasti feriti. (Cae)