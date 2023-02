Bielorussia: accordo governativo con Gazprom su prezzi del gas fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo bielorusso ha firmato un protocollo con il gigante energetico russo Gazprom per la formazione dei prezzi del gas fino al 2025 in relazione al rublo russo e sulla base delle condizioni del 2022. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia bielorusso Viktor Karankevich. "È stato firmato un protocollo tra Gazprom e il governo della Bielorussia sulla procedura per la fissazione dei prezzi per la fornitura di gas naturale alla Bielorussia e il livello di ricarico sul gas naturale venduto da Gazpromtransgaz Bielorussia agli acquirenti nel Paese per il 2023-2025", ha detto Karankevich, aggiungendo che "il prezzo del gas per la Bielorussia è ancorato al rublo russo e concordato in base alle condizioni del 2022". (Rum)