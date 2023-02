Algeria-Russia: segretario generale ministro Esteri riceve ambasciatore Shuvaev, focus su rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del ministero degli Esteri algerino, Ammar Belani, ha ricevuto ieri l'ambasciatore russo Valerian Shuvaev. Lo ha riferito il ministero in un comunicato stampa, secondo cui l'incontro ha costituito un'opportunità per le parti di tenere discussioni "approfondite e fruttuose" sui modi per rafforzare le relazioni algerino-russe e portare la cooperazione bilaterale a livelli più alti, per rispondere alle aspirazioni espresse durante la telefonata del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, con l'omologo russo, Vladimir Putin, il 31 gennaio scorso. Le parti hanno sottolineato la necessità di prepararsi bene per i prossimi importanti eventi bilaterali, primo fra tutti la visita di Stato che il presidente Tebboune effettuerà il prossimo maggio a Mosca. Belani ha sottolineato la necessità di raddoppiare gli sforzi per aumentare il volume degli scambi commerciali tra Algeria e Russia, invitando le società e gli imprenditori russi ad "aumentare i loro investimenti diretti in Algeria e a sfruttare le grandi opportunità che ora sono offerte dal mercato algerino". "L'incontro è stato anche l'occasione per affrontare molti temi di interesse comune, in particolare la proficua collaborazione tra le due parti nell'ambito dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e del forum dei Paesi esportatori di gas, oltre all'importanza di consolidarla sempre di più alla luce delle fluttuazioni nel mercato globale dell'energia, il percorso di adesione dell'Algeria al gruppo Brics, oltre agli ultimi sviluppi della questione del Sahara occidentale.(Ala)