Romania-Moldova: presidente Sandu oggi a Bucarest dove sarà ricevuta da Klaus Iohannis

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, è attesa oggi a Bucarest dove ha in programma un incontro con l'omologo romeno, Klaus Iohannis. Secondo l'amministrazione presidenziale romena, le consultazioni politiche fra i due capi di Stato fanno parte del quadro globale di stretta cooperazione bilaterale e a livello europeo. "Durante le discussioni, saranno affrontati progetti comuni di interesse strategico nei settori dell'energia, dei trasporti, della sanità, dell'istruzione o della società dell'informazione, con particolare attenzione alle iniziative volte a collegare la Moldova con l'Unione europea, con benefici reali e concreti per i cittadini moldavi. Allo stesso tempo, si discuterà dello status e del sostegno della Romania per quanto riguarda il percorso europeo della Moldova", afferma l'amministrazione presidenziale. Inoltre, i due presidenti avranno uno scambio di opinioni sulle sfide alla sicurezza, nonché sui modi per gestire gli effetti economici, sociali e umanitari dell'aggressione della Russia in Ucraina. Sandu incontrerà anche il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca e il presidente della Camera dei deputati, Marcel Ciolacu. (Rob)