Taiwan: “Cna”, Taipei potrebbe inviare battaglione negli Usa per rafforzare scambi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan potrebbe inviare un battaglione negli Stati Uniti nella seconda metà dell’anno per rafforzare gli scambi militari con Washington. Lo riferisce una fonte riservata all’agenzia di stampa “Cna”, aggiungendo che l’unità sarà composta soprattutto da militari della 333ma brigata di fanteria meccanizzata e della 542ma brigata corazzata dell'esercito. Istituiti per la prima volta a Taiwan nel 2019, i battaglioni congiunti riuniscono ufficiali di varie unità, tra cui fanteria, forze corazzate, marina, aeronautica e aviazione militare. Le forze armate non hanno commentato l’indiscrezione, limitandosi a chiarire che “i programmi di scambio militare con l'estero vengono attuati nel rispetto dei piani prestabiliti”. (segue) (Cip)