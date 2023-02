Superbonus: Bonaccini, scelta sbagliata nel metodo e nel merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Quella sul Superbonus è stata una "scelta sbagliata nel metodo e in parte anche nel merito". Lo ha detto il candidato alla segretaria del Pd, Stefano Bonaccini, ospite di "Tg1 Mattina" su Rai1. "Hanno fatto una cosa improvvida e sbagliata nel merito. Poi la tenuta dei conti pubblici va messa al riparo dai rischi, ma bisognava dirlo subito e farlo in maniera differente", ha aggiunto. Se si doveva intervenire sul Superbonus "bisogna farlo in modo opposto di come il governo è intervenuto. La ragione me lo dà il fatto che il presidente del Consiglio ha dovuto chiamare in fretta e furia i sindacati e le associazioni di imprese. E' incredibile che dalla sera alla mattina si prenda una decisone cambiando le regole in gioco alle imprese che hanno fatto progetti", ha concluso Bonaccini.(Rin)