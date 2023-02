Regno Unito: governo annuncia sostegno statale per aziende energivore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito si prepara ad aiutare più di 300 aziende con elevati consumi di energia per fronteggiare i costi elevati. Kemi Badenoch, la ministra per gli Affari economici, l'Energia e la Strategia Industriale, annuncerà oggi misure a sostegno dei datori di lavoro in settori tra i più esposti all'alto costo dell'elettricità; tra cui acciaio, metalli, carta e prodotti chimici. Il pacchetto si aggiunge a un'offerta di sussidi alle due più grandi aziende siderurgiche britanniche per impedire loro di chiudere i loro altiforni. Come riporta il quotidiano "Financial Times", le nuove misure, soprannominate British Industry Supercharger, sono progettate per ridurre la disparità nel prezzo che l'industria pesante del Regno Unito paga per l'elettricità rispetto ai concorrenti europei. (Rel)