Cina-Giappone: “Global Times”, dialogo sicurezza “può rivestire ruolo positivo”

- Il dialogo di sicurezza Cina-Giappone “può rivestire un ruolo positivo nelle relazioni bilaterali”, a patto che Tokyo “non si lasci tenere completamente sotto scacco” dalla sua volontà di contenere la prima potenza asiatica. È quanto si legge in un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano edito dal Partito comunista cinese “Global Times”, all’indomani del confronto sulla sicurezza tenuto dai rappresentanti dei due Paesi il 21 febbraio scorso. Il dialogo bilaterale si è tenuto in un momento particolarmente delicato tanto per la Cina, alle prese con crescenti restrizioni all'acquisto di tecnologia dall’estero, quanto per il Giappone, impegnato in un sistematico processo di riarmo. “Il dialogo di sicurezza ha coperto una vasta gamma di ambiti ma non sussistono soluzioni concrete”, ha osservato Da Zhigang, direttore dell’Istituto degli studi sull’Asia nord-orientale presso l'Accademia delle scienze sociali di Heilongjiang, nel nord-est della Cina. Gli storici conflitti tra Cina e Giappone non possono infatti "essere completamente risolti attraverso un unico dialogo”, così come Tokyo non sarà facilmente disposta a rivedere il suo sforzo strategico per contenere la prima potenza asiatica, ha osservato Da. (Cip)