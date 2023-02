Tunisia: movimento Ennahda condanna arresti capo del partito repubblicano e dell’attivista Issa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino Ennahda ha condannato l'arresto del capo del Partito repubblicano, Issam Chebbi, e dell’esponente del Fronte di salvezza, Chaima Issa, da parte delle unità di sicurezza. Il movimento islamico ha ritenuto in un comunicato che questo "nuovo attacco contro uno dei simboli dell'opposizione persiste giorno dopo giorno nel vessare e terrorizzare gli oppositori e le loro famiglie". "Questa politica non risolverà i problemi e le crisi di vita e sociali dei tunisini", si legge nel comunicato. Chebbi è stato arrestato ieri sera nella sua abitazione dalle forze di sicurezza, secondo quanto riferito dall'avvocato Ridha Belhadj in dichiarazioni ai media. (segue) (Tut)