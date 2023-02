Tunisia: movimento Ennahda condanna arresti capo del partito repubblicano e dell’attivista Issa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato arrestato anche un imprenditore di primo piano come Kamal Eltaief, 68 anni, vicino alla cerchia dell’ex presidente Zine el Abidine Ben Ali e con buone entrature nelle ambasciate straniere. Una purga trasversale, dunque, che colpisce tutti: islamisti all'opposizione, indipendenti ed esponenti dell'ex regime. La campagna di arresti ha suscitato le preoccupazioni dell’Onu, della Germania e soprattutto degli Stati Uniti, il Paese che più di tutti ha influenza sul Fondo monetario internazionale (Fmi). Da parte sua, il presidente Saied afferma che "la libertà di espressione è garantita e non c’è alcun legame con questi arresti, che piuttosto sono legati al complotto e alla corruzione”, mentre chi afferma che la libertà di espressione è minacciata in Tunisia “o non conosce la verità o la usa per offendere il suo Paese”. (Tut)